«Пламенеющая»: Любовь Толкалина в струящемся платье в пол морковного цвета отметила 43-летие

Любовь Толкалина с юных лет играет в театре. Она обладает такой эффектной внешностью, что поклонники до сих пор удивляются тому, что актриса выглядит ровесницей дочери Марии, которой всего 19 лет. Она любит путешествовать, наслаждаться красивыми видами. Артистка даже не боится выбирать смелые наряды, подчеркивая достоинства фигуры. На критику она давно не обращает внимание. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского старается во всем видеть хорошее.

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16 февраля Толкалина отметила день рождения. Она не стала рассказывать, как отметила знаменательное событие, но весь день принимала поздравления. Поклонники заподозрили, что актриса уехала в теплые страны, так как поделилась яркими фото. Именинница позировала в шелковом платье в пол морковного цвета с глубоким декольте. Струящийся наряд словно масло струился по фигуре артистки.

«Друзья мои, близкие, родные и просто прохожие вскладчину ваше тепло, свет и любовь выглядят вот так. Спасибо все , кто поджигал: подумал обо мне, поздравил, поделился собой. Я узнала о себе так много хорошего, что право недостойна. Это была солнечная река, я выкупана в ней и называюсь пламенеющая готика», — написала она.

Поклонники одарили Любовь комплиментами. Многие не поверили, что ей исполнилось 43 года. «Красота! Шикарная наша Любовь!», «Тростинка», «Яркая женщина», «Нестареющий ангел», «Вы огонек», «Просто нереальная фигура, любим и ценим», «Счастливая, вы сияете», — прокомментировали пост подписчики.

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