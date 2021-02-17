«Оно не годится»: Пелагея в платье в пол с кружевным воротником не впечатлила стилиста

Пелагея давно выступает со своей группой. Она является одной из самых популярных исполнительных народных песен и романсов. Нас цене певица часто появляется в платьях с пышными юбками и в кокошнике. А вот в обычной жизни ей нравятся элегантные и женственные образы. В прошлом году девушка развелась с Иваном Телегиным. Поклонники заметили, что после этого она постройнела и похорошела.

Преобразился и гардероб Пелагеи. Она все чаще носит жакеты, топы и юбки-футляры. Однако певица на днях посетила мероприятие, где встретила Полину Гагарину. Девушки пообщались и сделали фото в гримерке перед выступлением. Если выпускница «Фабрики звезд» была в шелковом платье ультрамаринового цвета, то Пелагея выбрала платье в пол в цветочек с кружевным воротником и манжетами. Она подчеркнула стройную фигуру для исполнения новой песни.

Однако поклонники отметили, что у девушки очень скромный образ даже для выступления, а вот Гагарина оделась по-вечернему. Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды стилист Элла Маковей. Она отметила, что наряд подходит Пелагее и даже сочетает в себе тренды, но если мероприятие официальное, то образ не подходящий.

«Образ Пелагеи нельзя назвать вечерним в общепринятом смысле. Легкая ткань в мелкий цветочек -„мильфлер“, кружевной воротник и манжеты — элементы не вечернего стиля. Да, такое платье интерпретирует актуальные тренды и органично смотрится на исполнительнице народных песен. Но на мероприятия white tie оно не годится», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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