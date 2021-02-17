Дизайнер Ребекка Минкофф создала страницу OnlyFans, но не для того, о чем все подумали

Известный дизайнер Ребекка Минкофф (бренд Rebecca Minkoff) на днях зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Сразу стоит оговориться, что для большинства пользователей эта социальная ассоциируется с обнаженными снимками и провокационными видео, которые звезды и модели выкладывают для своих фанатов. За определенную плату поклонники могут получить от знаменитости особый контент, доступный далеко не для всех. Именно поэтому создание аккаунта на этом сайте является смелым шагом для любого публичного человека.

Однако известный модельер не собирается выкладывать на OnlyFans свои эротические снимки. Она создала страницу, чтобы привлечь внимание с Неделе моды в Нью-Йорке. Подписка на Ребекку будет бесплатной, а ее поклонники смогут увидеть закулисные материалы мероприятия и вещи из весенней коллекции Rebecca Minkoff 2021 года. Также женщина расскажет о своем пути в индустрию моды и основании собственного бренда.

«Я всегда считала важным знать своего клиента и развивать эти отношения, — заявила Ребекка, создав страницу. — Мне регулярно задают вопросы о бизнесе и моей карьере, поэтому очень важно иметь платформу для обмена знаниями и взаимодействия с моими сообществом».

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В свою очередь руководство сайта выразило радость в виду того, что бизнесвумен использует их площадку для обмена знаниями.

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