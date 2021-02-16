Видеорецепт вкуснейшего спагетти в томатном соусе, с морепродуктами от шеф-повара «Пять ужинов»
Видео
Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео

«Очень прикольная»: Ксения Бородина похвасталась сумкой Gucci за 110 тысяч рублей

Телеведущая решала показать поклонникам обновки. Среди них были элегантные платки люксовых брендов и другие аксессуары.

«Очень прикольная»: Ксения Бородина похвасталась сумкой Gucci за 110 тысяч рублей
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Каждый сезон телеведущая обновляет гардероб не только себе, но и подрастающим дочкам: Марусе и Теоне. Девушка хорошо зарабатывает, поэтому позволяет себе тратить сотни тысяч рублей на люксовые обновки. Недавно она приобрела пуховик Prada, а также соболиную шубу и малахитовые серьги, которые стоят около полумиллиона рублей.

Также Ксения часто получает подарки от друзей и подруг. Они знаю, что телеведущая любит. Накануне ее гардероб снова пополнился вещами и аксессуарами. После насыщенного дня девушка решила снять распаковку. Она сняла на камеру, как достает их пакетов коробки. В первом оказался розовый платок Gucci.

«Время любимой распаковки пошло! Наверно, я с самого маленького начну. А потом начнем по возрастающей. Платок красивый, нереальный, обалденный», — восхитилась звезда.

«Самая большая коробка, посмотрим что в ней», — продолжила она.

Обновки Бородиной. Фото: instagram.com/borodylia/

На этот раз Бородина достала круглую сливочную сумку из кожи Gucci. Такой аксессуар из новой коллекции стоит около 110 тысяч рублей. Девушка решила сразу показать, как сумка может смотреться с одеждой. Она облачилась в джинсы скинни и белую футболку. Образ дополнили лаконичные туфли с темным носом.

«Как с этой сумкой смотрится образ. Очень прикольная сумка. В общем, мне нравится», — заверила она.

Телеведущая также покрасовалась в молочном шарфе-платке, который можно носить не только на шее, но и голове.

«Вот платок Chanel тоже крут. Очень мне нравится», — отметила Ксения.

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Смотрите также:

Тэги

Жизнь звездЗвездный стильКсения БородинаКсения Бородина последние новостиМодные трендыфото Ксения Бородина