«Очень прикольная»: Ксения Бородина похвасталась сумкой Gucci за 110 тысяч рублей

Телеведущая решала показать поклонникам обновки. Среди них были элегантные платки люксовых брендов и другие аксессуары.

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Каждый сезон телеведущая обновляет гардероб не только себе, но и подрастающим дочкам: Марусе и Теоне. Девушка хорошо зарабатывает, поэтому позволяет себе тратить сотни тысяч рублей на люксовые обновки. Недавно она приобрела пуховик Prada, а также соболиную шубу и малахитовые серьги, которые стоят около полумиллиона рублей.

Также Ксения часто получает подарки от друзей и подруг. Они знаю, что телеведущая любит. Накануне ее гардероб снова пополнился вещами и аксессуарами. После насыщенного дня девушка решила снять распаковку. Она сняла на камеру, как достает их пакетов коробки. В первом оказался розовый платок Gucci.

«Время любимой распаковки пошло! Наверно, я с самого маленького начну. А потом начнем по возрастающей. Платок красивый, нереальный, обалденный», — восхитилась звезда. «Самая большая коробка, посмотрим что в ней», — продолжила она.

На этот раз Бородина достала круглую сливочную сумку из кожи Gucci. Такой аксессуар из новой коллекции стоит около 110 тысяч рублей. Девушка решила сразу показать, как сумка может смотреться с одеждой. Она облачилась в джинсы скинни и белую футболку. Образ дополнили лаконичные туфли с темным носом.

«Как с этой сумкой смотрится образ. Очень прикольная сумка. В общем, мне нравится», — заверила она.

Телеведущая также покрасовалась в молочном шарфе-платке, который можно носить не только на шее, но и голове.

«Вот платок Chanel тоже крут. Очень мне нравится», — отметила Ксения.

Смотрите также: