Накладные карманы: Виктория Бекхэм показала джинсы, которые будут в моде этой весной

Модельер Виктория Бекхэм показала, какие джинсы будут в моде этой весной. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором одна из манекенщиц позировала в расклешенных джинсах с высокой посадкой и накладными карманами в стиле 1970-х годов.

Отличительной их чертой стали подвороты, которые Бекхэм предлагает делать как можно шире. Эти брюки представлены в новой коллекции Модного дома Виктории. На официальном сайте бренда такие джинсы стоят 520 евро (почти 47 тысяч рублей).

больше по теме Идеально белые: Виктория Бекхэм представила брюки со стрелками из плотной шерстяной ткани Модницам новинка обойдется в 76 000 рублей.

Напомним, что восхождение на модный олимп Виктория Бекхэм начала с создания свадебных платьев. Сейчас дизайнер выпускает новые коллекции праздничной и повседневной одежды, которые приходятся по вкусу многим селебрити. В числе постоянных покупателей и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Смотрите также: