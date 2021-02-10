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Накладные карманы: Виктория Бекхэм показала джинсы, которые будут в моде этой весной

Дизайнер представила свой вариант брюк в стиле 1970-х годов.

Накладные карманы: Виктория Бекхэм показала джинсы, которые будут в моде этой весной
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Модельер Виктория Бекхэм показала, какие джинсы будут в моде этой весной. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором одна из манекенщиц позировала в расклешенных джинсах с высокой посадкой и накладными карманами в стиле 1970-х годов.

Отличительной их чертой стали подвороты, которые Бекхэм предлагает делать как можно шире. Эти брюки представлены в новой коллекции Модного дома Виктории. На официальном сайте бренда такие джинсы стоят 520 евро (почти 47 тысяч рублей).

Напомним, что восхождение на модный олимп Виктория Бекхэм начала с создания свадебных платьев. Сейчас дизайнер выпускает новые коллекции праздничной и повседневной одежды, которые приходятся по вкусу многим селебрити. В числе постоянных покупателей и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

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