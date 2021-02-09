«Ретроградный Меркурий»: Кудрявцева в платье с цветочным принтом отметилась на работе

Лера Кудрявцева в минувшем году отметила 49-летие. Она выглядит гораздо моложе многих своих сверстниц. Однако этот год начался у телеведущей с черной полосы. Сначала ей пришлось отменить отпуск с семьей, так как она заболела коронавирусом. Не успела блондинка победить болезнь, как неудачно упала дома. В итоге врачи диагностировали у нее перелом крестца. Последние несколько недель она почти не покидала свой загородный дом.

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Отрадой для Леры является ее двухлетняя дочка Мария. Она наряжает ее в стильные наряды. Поклонники считали, что месяца два звезда будет находиться на реабилитации, но уже 9 февраля она вернулась к работе. На съемках телеведущая появилась в броском силуэтном платье с рукавами-буфами. Наряд в цветочек подчеркнул нежный оттенок кожи звезды. Кудрявцева поделилась снимком из студии «Секрет на миллион» и рассказал о первом рабочем дне в этом году.

«Первый аккуратный день на работе. Сидеть долго еще нельзя, но если надо — то можно . Ох уж этот Ретроградный Меркурий. Надеюсь, все наладится у всех в скором времени», — отметила она.

Поклонники пожелали ей здоровья. Многие восхитились тем, как выглядит Лера. Летний наряд навеял им приближение весны. «Но берегите себя, позвоночник — это очень серьезно», «Лерочка, все будет хорошо», «Красивая, как никогда», «Вам отдыха на пользу», «Лера, платье прекрасное», «Вас так не хватало», «Мы скучаем», «Вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.

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