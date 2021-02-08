«Сколько было пролито слез»: Бузова после романтичного трека Давы заговорила о своей боли

Экс-ведущая проекта «Дом-2» призналась, что торопится с ремонтом только ради того, чтобы не жить в своей съемной квартире, где она пережила столько неприятных моментов.

На днях блогер Давид Манукян выпустил новый сингл «Обнулила нас». Этот трек экс-возлюбленный Ольги Бузовой посвятил поющей телеведущей. Однако светская львица никак не отреагировала на такой романтический поступок. По словам Оли, сейчас она живет за городом и возвращаться в свою съемную квартиру не спешит. На одной из фан-страничек в Instagram поп-дивы появился ее снимок, на котором Бузова предстала в модном дутом пуховике и брюках с лампасами. Такой лук она подобрала для прогулки.

Бузова старается улыбаться на публике. И это ей удается. Однако в беседе с верными почитателями поющая телеведущая дала понять, что она переживает не самые приятные моменты.

«Я поймала себя на мысли, что очень люблю свою квартиру, но, с другой стороны, сколько там было пролито слез! Вы знаете, что можно улыбаться, а внутри могут кошки скрести на душе», — разоткровенничалась певица с поклонниками.

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