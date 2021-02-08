«Лично мне очень надоело»: Вика Цыганова собирается вернуть в моду женственность

В своей новой коллекции артистка планирует сделать акцент на ярких платьях.

Певица Вика Цыганова, что нашла себя в сфере дизайна одежды, объявила, что скоро представит свою новую коллекцию в Крыму. Артистка готовит свежие яркие образы, которые подчеркнут женственность, нежность и романтичность своих обладательниц.

«Мне претит «бизнесвумен», спортивные штаны, которые делают из девушек шпану. Хватит, лично мне очень надоело. Представляю, как это надоело настоящим мужчинам, — пишет 57-летняя Цыганова в Instagram. — Да, мы сильные, мы умеем зарабатывать деньги, но это как искусственные цветы и волосы, это не делает нас счастливыми. Большие успехи только усугубляют наше одиночество».

С этими мыслями певица готовит новую коллекцию одежды, которая будет яркой, темпераментной, страстной и возвышенной. Именно такую женственность дизайнер хочет явить «уставшему от болезней миру», сделав акцент на платьях.

Напомним, что Виктория Цыганова пришла в модельных бизнес в начале 2000-х и создала собственный бренд. Этому поспособствовало и то, что муж певицы Вадим тоже дизайнер и художник.

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