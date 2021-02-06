Женственно и уютно: Пугачева, Водянова и другие звезды выбрали трикотажные платья этой зимой

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и уютном тренде сезона на примере звезд шоу-бизнеса.

Когда наступает февраль, то погода редко балует теплыми днями, но при этом уже чувствуется скорое приближение весны. В такое время трудно подобрать одежу, которая бы и выглядела красиво и была теплой, уютной, комфортной. Не удивительно, что в моду вошли трикотажные платья.

Такие наряды можно сочетать с сапогами, а также дополнять туниками. О том, как правильно носить теплые платья рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro топ-модель Кира Дихтяр.

Кети Топурия

Кети Топурия для многих поклонников является иконой стиля. Певица не раз говорила, что не следит за трендами, а носит то, что ей идет. При этом девушке удается всегда выбирать актуальные образы. Не так давно артистка была беременна. Свой округлившийся живот она подчеркивала, нося тонкие трикотажные платья лаконичного цвета. В конце января у нее родился сын Адам.

«Лучший выбор сделала Кети Топурия. Это самое классическое трикотажное платье, которое с минимальными изменениями встречается на подиумах и в магазинах уже много десятков лет. Советую всем читательницам примерить такое платье и главное — постараться найти цвет, который будет вам максимально к лицу. Оливковый для смуглой Кети — отличный выбор», — отметила эксперт.

Ани Лорак

Ани Лорак тоже всегда славилась своей красотой. Певица в 42 года обладает точеной фигурой, которую любит подчеркивать элегантными образами. Не так давно она предстала перед публикой в нежном платье молочно-розового цвета на запах с поясом.

«Для Ани Лорак стилисты сделали не лучший выбор. Крой этого платья выглядит устаревшим и скучным. Сегодня трикотаж требует длины ниже колена, так что здесь уместней была бы другая, более строгая ткань», — считает модель.

Аллу Пугачева

В похожем образе предстала и Алла Пугачева. Дома она отметилась в черном мини-платье из трикотажа с неглубоким декольте. Наряд дополнили лоферы.

«То же самое можно сказать и о платье Аллы Борисовны, которая не изменяет себе в выборе бесформенных балахонов уже много лет. А вот Юлия Савичева выбрала удачную модель. Здесь трикотаж только к месту, он изящно облегает фигуру и разрез смотрится отлично. Несмотря на серый цвет, смотрится намного интереснее, чем платье Лорак», — призналась Кира.

Юлия Савичева

Юлия Савичева выбрала длинное платье с разрезом. Она дополнила его поясом и косухой. Полусапожки также завершили дерзкий, но женственный лук.

Наталья Водянова

Наталья Водянова с юных лет выступает на подиумах, поэтому знает толк в комфортных луках. У нее есть несколько трикотажных платьев. В одном из них она отметилась в Амстердаме. Девушка выбрала необычный облегающий фасон наряда с высоким воротом и причудливой вставкой сзади. Изюминкой образа стали кожаный пояс-корсет, а также панамка.

«Платье Натальи Водяновой — отличный выбор, но далеко не на каждый день. Для вечернего выхода или специального мероприятия вариант отличный, но преимущество трикотажа в том, что это уютный, теплый и удобный материал, который создан для повседневной одежды», — рассказала Дихтяр.

У Натальи есть еще одно любимое трикотажное платье бренда Ульяны Сергеенко. Наряд с бахромой сверху и узором, похожим на те, что можно увидеть на коврах. Необычный наряд удачно вписался, когда модель украшала новогоднюю елку у подруги. Он смотрелся максимально уютно.

Лариса Вербицкая

«Хочу отметить, что любая более повседневная модель платья, например черное облегающее миди или макси, смотрелось бы вполне по вечернему с этим поясом. Запомните этот стилистический трюк! Лариса Вербицкая сделала похожим образом, но подобрала более спортивный пояс, в результате образ получился дневным и повседневным, но с изюминкой», — дала оценку модель.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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