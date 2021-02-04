Total black look: Анна Бузова покрасовалась в длинном глянцевом пуховике и с сумкой Yves Saint Laurent

Ольга Бузова редко проводит время в одиночестве. Когда она рассталась с Давой, то ей потребовалась поддержка близких. Рядом с ней была сестра Анна. Девушки в тесном кругу отметили день рождения телеведущей. Именно на ее глазах Ольга оттолкнула бойфренда и порвала с ним отношения. А спустя несколько дней артистка устроила роскошную вечеринку. На ней уже были ее друзья и коллеги. Анна красовалась на празднике в бархатном платье и шубе.

К слову, родственница Бузовой обладает не менее привлекательной внешностью и тоже интересуется модой. У нее даже есть магазин одежды. Этой зимой она носит не только шубы и дубленки. Накануне Анна решила похвастаться новым нарядом. Она облачилась в силуэтное серое платье, матовые ботфорты и глянцевый черный пуховик макси. Образ дополнила кожаная сумка Yves Saint Laurent.

«Сегодня у меня Ариана Гранде стайл», — заявила девушка.

Поклонники восхитились монохромным луком Анны. Многие отметили, что так она еще больше похожа на свою сестру. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ девушки имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Если Аня застегнет пуховик, то получится total black look, с грамотной его подачей с разницей фактур и текстур. Глянец пуховика контраститует с матовыми ботфортами, дутый мягкий формат с жестким форматом сумки, что делает образ интересным и эффектным. Черный цвет — цвет драмы, он эффектен только с применением контрастов. Он идеальный фон для statement-аксессуаров или красной помады, в данном случае, акцент на красных ногтях и это более верное решение для дневного образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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