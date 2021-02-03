Расслабленный кэжуал: 47-летняя Высоцкая в бархатном тренче и рыжих ботинках сделала «лифтолук»

Юлия Высоцкая редкая гостья на светских раутах. При этом она является не только актрисой, но и телеведущей. Жена Андрея Кончаловского умеет вкусно готовить, поэтому запустила свое кулинарное шоу, где делится простыми рецептами разных блюд. Примечательно, что проводят много времени на кухне, ей удается сохранять стройную фигуру. Ко всему прочему, 47-летняя звезда умеет подчеркивать свою красоту нарядами.

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На отдыхе Юлия не упускает возможности и часто носит короткие платья и мини-шорты. Возлюбленная Кончаловского обладает стройной фигурой, которую с радостью показывает. При этом образы она всегда подбирает согласно случаю. На красных дорожках ее можно увидеть в брючных костюмах и вечерних платьях, а вот в обычной жизни Высоцкая часто выбирает романтические образы или расслабленный кэжуал стиль.

На днях она решила сделать лифтолук в одном из отелей. Золотая отделка и зеркала вдохновили ее на фото. Юлия предстала в бархатном тренче цвета мокрого асфальта. Такой невзрачный наряд она умело обыграла рыжими кожаными сапогами с овальным мысом и оливковой сумкой на длинном ремешке. Телеведущей удалось сделать простой повседневный аутфит интересным и запоминающимся.

Поклонники восхитились чувством стиля Высоцкой. Многие отметили, что такие образы вдохновляют на творчество. Более того, артистке удалось подчеркнуть свою красоту. Добавим, что также существует стиль кэжуал-шик. Его чаще всего предпочитают Полина Гагарина, Виктория Лопырева и другие звезды.

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