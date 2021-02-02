«Я тут покрасуюсь»: невестка Орбакайте в платье-жакете сверкнула стройной фигурой

Алена Краснова уже больше трех лет живет в браке с Никитой Пресняковым. На их свадьбе гуляли все сливки российского шоу-бизнеса. Даже бабушка музыканта Алла Пугачева не пропустила это событие. К слову, она любит внука и даже подарила ему квартиру в Москве, а также поручила приглядывать за бывшей дачей у реки Истра. Именно там влюбленные недавно провели новогодние каникулы. Они наслаждались спокойствием.

На днях Алена вернулась в Москву. Она не смогла пропустить день рождения племянника. Сама девушка не торопится становиться мамой, хоть поклонники с нетерпением ждут, когда пара подарит правнуков Примадонне. Жена Никиты — настоящая модница, поэтому любит выгуливать новые наряды. На детском празднике она предстала в кожаной мини-юбке и майке. Краснова нянчила годовалого малыша на руках.

На следующий день модель решила похвастаться очередной обновкой. На этот раз Алена облачилась в платье-жакет с поясом. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Также девушка дополнила аутфит молочными сапогами на каблуке с широким голенищем.

«Я тут покрасуюсь немножко», — написала она.

Поклонники заметили, что у Преснякова очень стройная жена. Многие посчитали, что она умело подчеркивает достоинства фигуры. Ко всему прочему, невестка Кристины Орбакайте часто продает одежду, чтобы освободить место в гардеробе. Это позволяет ей всегда покупать новые вещи и быть в тренде.

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