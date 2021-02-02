«Образ ультрамодный»: Лопырева в джинсах клеш и топе из перьев устроила фотосессию в Майами

Виктория Лопырева любит путешествовать. Даже после родов она предпочитает не сидеть на одном месте. Ее сын Марк Лео, которому скоро исполнится два года, привык летать на частных самолетах. В прошлом году модель привозила его в Дубай, а также Турцию и на Мальдивы. Теперь девушка снова приехала в Арабские Эмираты. Там она, по всей видимости, будет отмечать день рождения наследника. При этом в соцсети блондинка поделилась новыми кадрами, сделанными в начале января в Майами.

Лопырева тогда успела устроить фотосессию в одной из высоток с видом на побережье. Она позировала в джинсах клеш, которые вернулись в моду, а также лавандовом топе из перьев. Женственный образ дополняли туфли на шпильке. Виктория была на террасе, где танцевала под заводную музыку. Она даже едва не потеряла кольцо.

Потом модель переместилась на белоснежный диван, где уже принимала такие позы, чтобы показать всю свою грациозность. Наряд подчеркнул ее загорелую и стройной фигуру. Благодаря джинсам она выглядела еще выше, а топ позволил показать осиную талию. Поклонники пришли в восторг от летнего образа молодой мамы. «Какая у вас шикарная фигура!», «Точно, что в России женщина после 40 — уже взрослая женщина , а в других странах — девушка!», «Самый крутой look», «Как стильно», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Виктории имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Мода на голый пупок и низкую посадку поясной одежды уверенно пробивается вверх. Очень надеюсь, что она не обретет массовый характер, как это было ранее, а станет прерогативой тех, у кого такой идеальный пресс, как у Виктории Лопыревой. Образ очень интересный и ультрамодный, как в манере комплектации, так и в его наполнении. Аутфит в стиле кэжуал-шик — сочетании нежности и гламура (перья и их нежно розовый цвет) с кэжуал и хипповской дерзостью (джинсы клеш). Очень грамотно выстроен образ. Добавив объема сверху перьями + объем снизу, визуально сузили талию еще больше, а именно на нее Виктория и сделала акцент, подчеркнув женственность и привлекательность. Эффекта добавляет тот самый модный контраст: Инь и Ян, нежности и дерзости, гламура и кэжуал. Получилась такая амазонка городских джунглей!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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