Вся в белом: Оксана Федорова в шифоновой юбке и ботильонах на шпильке вышла на прогулку

Оксана Федорова недавно отметила день рождения. Бывшей обладательнице титула «Мисс Вселенная» исполнилось 43 года. Примечательно, что девушка по-прежнему может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она ведет разные мероприятия, устраивает благотворительные вечера и регулярно снимается в модных фотосессиях. Русская красавица успешно совмещает карьеру и материнство. У нее подрастают: сын Федор и дочка Елизавета.

Поклонники с интересом следят за жизнью Федоровой. Многие не скрывают, что восхищаются образами девушки. Она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными образами. При этом телеведущая избегает вульгарных ноток. На публике ее можно увидеть в вечерних платьях, а недавно она посетила Большой театр в пальто с перьями и трендовой блузке с объемными рукавами. А 30 января Оксана решила похвастаться новым зимним аутфитом.

На новом фото она позировала в юбке из шифона и белоснежном свитере оверсайз. Сапожки на шпильке и светлое пальто с принтом дополнили монохромный образ. Напомним, что наряды в одной гамме стали особенно популярны в этом сезоне.

«Суббота мой самый любимый день», — призналась звезда.

По всей видимости, она насладилась прогулкой в Москве. Поклонникам стильный лук Федоровой пришелся по вкусу. Многие одарили ее комплиментами. «Вы красавица!», «Вы прекрасно смотритесь! Платье или юбка, как свадебное», «Эх! Как же хороша! Продолжай радовать и дальше. Милая, красивая, душевная», «Нежный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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