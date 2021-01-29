Леди на шпильках: Подольская подчеркнула постройневшую после родов фигуру платьем миди с пайетками

Еще в окрябре Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший обзавелись вторым общим ребенком. Свою беременность певица тщательно скрывала от поклонников и прессы. Однако когда округлившийся животик стал заметен окружающим ей все-таки пришлось признаться в том, что она находится в интересном положении. Муж артистки мечтал о дочке. Ведь у музыканта итак было двое сыновей — старший 29-летний Никита от певицы Кристины Орбакайте.

Теперь Наталья воспитывает 5-летнего Артемия и маленького Ванечку. Певица не стала скрывать, что после родов она быстро восстановилась и пришла в форму, заметно похудев. Вот только Подольская считает, что ей надо вернуть в прежнее состояние пресс. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком, подчеркнув стройную фигуру золотистым платьем миди с баской и пайетками. Такой многослойный вечерний наряд только добавил Наталье элегантности и изящности. К образу она подобрала нюдовые туфли-лодочки на шпильке.

В одном из интервью Наталья Подольская призналась, что из всей семьи Аллы Пугачевой она сумела подружиться только с пасынком Никитой Пресняковым и его 23-летней женой Аленой Красновой. С остальными членами семьи Примадонны певица в большей степени не общается.

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