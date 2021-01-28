«В роскошных винных оттенках»: Стриженова в юбке миди и жакете цвета бургунди восхитила стилиста

Екатерина Стриженова работает на телевидении большую часть жизни. Она также снималась в кино, но теперь успешно ведет несколько передач, включая «Доброе утро» на Первом канале. 52-летняя телеведущая восхищает зрителей своим моложавым видом. Ко всему прочему, она обладает стройной фигурой. Жена Александра Стриженова и в обычной жизни, и на работе носит женственные образы, подчеркивающие ее достоинства.

Недавно Екатерина продемонстрировала платье на запах модного горчичного оттенка. А накануне на съемках передачи «Время покажет» она предстала в лаконичном аутфите. Телеведущая облачилась в черную юбку миди, приталенный жакет винного цвета и туфли-лодочки. Она запечатлелась со своим соведущим Русланом Осташко.

Также Стриженова поделилась кадрами, на которых вышагивает по коридорам «Останкино» со съемочной командой. Женщина восхитила своей грацией пользователей Сети. Многие осыпали комплиментами телеведущую. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук знаменитости стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Екатерину мы видим в роскошных винных оттенках: жакет в бургундском, а туфли цвета марсала. Сочетание винных оттенков с черным считается классическим и идеально вписывается в концепцию образа. Поэтому он воспринимается целостно и гармонично как стилистически, так и колористически. Жакеты в мужском стиле в женском гардеробе уже не новость, а классика, которая уверенно держит свои позиции. А вот на юбке хочу остановить внимание. Именно такие юбки, прямого кроя, длины миди и макси, сместили привычную нам юбку-карандаш из деловых образов. И хочу отметить правильный выбор цвета жакета, ведь он влияет на портретную зону. Оттенок бургунди в своем подтоне имеет еле уловимые фиолетовые холодные нотки, которые выгодно подсвечивают кожу, в отличие от бордо или марсала», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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