«Она умная, но не поняла, какая гамма подходит»: историк моды Васильев прокомментировал вкус актрисы Федункив

Большую популярность актриса Марина Федункив получила после того, как исполнила роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». Что касается ее вкуса и имиджа, то тут историк моды Александр Васильев отметил, за наряды 49-летнюю актрису хвалить пока нельзя.

«Она женщина умная и талантливая, но пока не поняла, какая цветовая гамма ей подходит. Выбирает среди противоположностей: нежные кремовые или очень яркие и ядовитые тона», — цитирует Васильева 7days.

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Васильев посоветовал Федункив взять направление на те модели, в которых будет сочетаться и комичность, и женственность. Также он попросил Марину не расстраиваться после прочтения его комментариев.

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