Сама элегантность: Водянова в черной дубленке и на шпильках появилась на публике

Наталья Водянова уже длительное время живет в Париже. Девушка счастлива в браке с Антуаном Арно. К слову, с французским бизнесменом она строит отношения почти 10 лет, но лишь год назад они сыграли свадьбу. Примечательно, что у них подрастают сыновья Максим и Роман, а также у модели есть еще трое детей от первого брака, которые живут с ней. Она успевает строить карьеру и воспитывать наследников.

Недавно в гости к Наталье приехала ее сестра Кристина, которая проживает в Нью-Йорке. Девушки уже успели устроить вечер шахмат. Гостья обыграла знаменитую родственницу. 28 января модель решила выйти в свет. Они вместе посетили презентацию ювелирного бренда Chaumet. Водянова облачилась в черную дубленку и ботильоны на шпильке. Она разглядывал стенды с украшениями.

«Я открываю для себя полную коллекцию», — призналась звезда.

Ее сестра предпочла надеть пальто прямого кроя и панаму. Они вместе общались с организаторами мероприятия. При этом Кристина вела себя скромно. Наталья в свою очередь похвасталась подвеской, которую подарила сестре. Модель на презентации понравились изделия с малахитом, а также тонкие браслеты на руку. Вечер не обошелся без подарков. Девушки получили картину с надписью «Сестры».

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