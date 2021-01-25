«Несравненная»: Водянова в сливочном платье с корсетом и шлейфом из «лепестков» вышла на подиум

Наталья Водянова давно стала иконой стиля. С 17 лет она покоряла мировые подиумы. Теперь именитые модельеры готовы на многое, чтобы русская красавица носила их наряды на модных шоу. В минувшем году девушка почти не принимала участие в модных показах. Большую часть времени она работала дистанционно, а выходные посвящала семье. Как известно, у девушки пятеро детей. Также она успела сыграть свадьбу с Антуаном Арно.

А вот этот год Наталья начала с красочного показа. Она стала главной звездой шоу нидерландского модельера Айрис ван Херпен. Сначала модель покрасовалась в платье из перьев. Наряд белого цвета с необычным головным убором выглядел фантастически. Девушка получила множество комплиментов.

Позже Водянова переоделась в еще более роскошный наряд. Она предстала в платье со шлейфом сливочно-розового цвета. Ткань его выглядела словно большие лепестки цветов. Образ в стиле современной невесты дополнил пояс-корсет. Девушке собрали волосы в хвост и сделали нежный макияж.

Поклонники были изумлены ее луком. Многие осыпали звезду комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Несравненная Наталья Водянова представила платье от молодой и креативной Айрис ван Херпен — кутюрье из Голландии. Модная школа Голландии славится авангардом и новаторством. Айрис ван Херпен заявила о себе, соединив в своих коллекциях науку и искусство. Ее модели создаются с использованием новейших технологических достижений в области конструирования одежды. Но, соблюдая требования высокой моды, часть работ выполняется только вручную. Платье, демонстрируемое Натальей, соединяет в себе несколько стабильных тенденций последних лет: монохромность нисходящую в «деграде», акцент на талии с помощью широкого корсета, асимметричный подол. Многослойные «лепестки», из которых состоит платье, создают ассоциацию с оперением райской птицы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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