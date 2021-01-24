«Оцените»: Белла Потемкина поддержала тренд на наряды с «мужского плеча»

Дизайнер Белла Потемкина не представляет свою жизнь без моды. Недавно на ее страничке в микроблоге появилось свежее видео, в котором знаменитость предстала в аутфите для нового сезона.

Отметим, что весна не за горами. Значит, модные образы на теплую погоду стилисты и модельеры начали продумывать уже сейчас. Так, Потемкина предлагает взять белоснежную блузку с ажурными рукавами и отложным воротником. Сверху Белла надела оверсайзный брючный костюм светло-оливкового цвета. Также селебрити дополнила образ пальто в молочном оттенке с более женственным кроем и кремовыми лодочками.

«Оцените мой образ от 1 до 10», — написала Белла в комментариях под видео.

Поклонники дизайнера остались в восторге от фэшн-микса:

«Белла, как всегда, шикарна и бесподобна», «Отличный образ и шикарная Белла», «Конечно, 10! У вас очень тонкое чувство стиля», «Оливковый цвет очень люблю, шикарно», «Какой тренч ! И цвет костюма».

Напомним, что ранее свое предпочтение оверсазным пиджакам и костюмам отдавали и другие знаменитости. Например, Виктория Дайнеко. Она сочетала крупный пиджак с ботфортами и шортами. А Ирина Пегова с удовольствием надела платье-рубашку свободного кроя.

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