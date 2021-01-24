Сама элегантность: Лобода в жакете с бантом Alexander McQueen и лосинах отметилась в ресторане

Светлана Лобода в последнее время старается больше времени посвящать семье. В минувшем году целых пять месяцев певица отдыхала с дочками Тильдой и Евангелиной в Греции. Этот год артистка начала с поездки в Дубае. Также она успела отдохнуть на Мальдивах. 38-летняя звезда даже в обычной жизни старается выглядеть стильно. Так как она обладает стройной фигурой, то образы всегда идеально сидят на блондинке.

На отдыхе Лобода смело носила топы и мини-платья. Она предпочитает делать акцент на своих стройных ногах. Певица не скрывает, что много занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. После отпуска она оказалась в морозной Москве. Теперь певица выступает в блестящих коротких платьях, а вот на улице предстает в шубе. Накануне Светлана решила похвастаться обновками. В ресторане она позировала в лосинах и жакете черного цвета с эффектным розовым бантом Alexander McQueen. Сумка Bulgari и открытые босоножки дополнили ее образ.

«У меня здесь не вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило», — процитировала звезда дизайнера наряда.

Многие друзья и поклонники восхитились образом, который вновь подчеркнул ее стройные ноги. «Роскошный образ», «Ноги нереально красивые», «Красотка до безумие», «Крутая», «А что касается стиля, он не важен, важно лишь то, что Света нам себя покажет», «Классно вы одеты. Сумка — просто супер», «Обворожительны», — прокомментировали пост подписчики. К слову, такой жакет стоит немалых денег — около 480 тысяч рублей.

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