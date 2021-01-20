«В курсе трендов»: Наталья Водянова в джинсах клеш и куртке Dior из денима отметилась на ферме

Наталья Водянова всегда умела правильно подбирать образы для разных мероприятий. С юных лет она дефилировала по подиумам и общалась с мировыми модельерами. Девушка выросла среди экспертов моды и стиля, поэтому теперь сама ловко может задавать тренды. Как известно, модель живет в Париже с пятью детьми и новоиспеченным мужем Антуаном Арно. Модель признавалась, что порой наряжается, даже чтобы просто вынести мусор.

Накануне Наталья вспомнила, как недавно посетила ферму, где выращивают экологичные овощи, фрукты и зелень. Она побывала на грядках и осмотрела убранство дома вместе с наследниками. Примечательно, что девушка предстала в джинсах клеш, которые в моде в этом сезоне, а также куртке Dior из денима. Белые ботинки и принтованная футболка дополнили ее лук. Водянова отказалась от макияжа и распустила волосы.

Поклонники восхитились образом модели. Многие посчитали, что наряд молодит многодетную маму. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Наталья в образе „дитя цветов“. Прекрасный „ремейк“ хиппи 70-х в непосредственной гармонии с природой. Прямая удлиненная джинсовая куртка, джинсы-клеш от колена, белые „ковбойские“ туфли и белая футболка с цветочной аппликацией в форме литеры „V“. Образ поддерживают длинные волосы с естественными волнами на прямой пробор — все это точная копия „подростково-наивных“ образов хиппи. Стили бохо и хиппи снова вдохновляют модных дизайнеров в сезоне весна-лето 2021 и Наталья, определенно в курсе трендов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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