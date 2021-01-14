«С акцентом на талии»: Лобода в платье-жакете и с сумкой Yves Saint Laurent погуляла по Дубаю

Светлана Лобода не скрывает, что ценит время, которое проводит с семьей. Певица в 2020 году успевала многое, но целых пять месяцев она посвятила дочками. Артистка отдыхала с ними в Греции. Даже вне сцены она старается хорошо выглядеть. Старшая наследница звезды Евангелина тоже начала интересоваться модой и порой позирует с мамой в ультрамодных луках. А вот младшую дочку Тильду девушка наряжает сама.

Новогодние каникулы Лобода проводит в Дубае. Она традиционно в январе отдыхает с родными. Если на днях певица показала монохромный образ с блестящим пиджаком, то накануне она отправилась гулять по набережной в трендовом платье-жакете и остроносых туфлях. Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Образ также дополнила черная сумка Yves Saint Laurent. Светлана призналась, что думает о вечном на прогулке.

А вот поклонники стали обсуждать ее точеную фигуру и женственный аутфит. Для портала Teleprogramma.pro оценила наряд знаменитости стилист Элла Маковей.

«Певица для вечерней прогулки выбрала платье-жакет. Это модель — реплика 90-х. Контрастное черно-белое сочетание, золотая фурнитура, гипер-объем в плечах при этом акцент на талии за счет контрастной вставки и длина мини. Светлана демонстрирует загорелые стройные ножки в остроносых туфлях на высоком каблуке. Завершает образ сумочка YSL на золотой цепочке. В целом образ интересный для летнего вечера. Но вряд ли он уместен в арабской стране, где судя по всему, отдыхает певица», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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