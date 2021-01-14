Стеша Маликова отметилась в трендовых брюках кюлотах и с сумкой Bottega за 270 тысяч рублей

Стефания Маликова всегда была гордостью своего папы Дмитрия Маликова. Девушка прилежно училась в школе и даже поступила в МГИМО. Теперь наследница учится уже на четвертом курсе престижного образовательного учреждения. При этом в минувшем году она осуществила свои планы и запустила свой бизнес. Девушка выпускает одежду собственного бренда. Дочка Елены Изаксон всегда тянуло к моде.

Ранее Стеша уже выпустила летние платья, осенние куртки-рубашки и наряды для новогодней ночи. Теперь она готовится порадовать своих сверстниц плюшевыми шубками и идеальными брюками. А вот 13 января, пока ее папа гулял с сыном Марком, девушка похвасталась своим монохромным образом. Студентка облачилась в брюки кюлоты кремового цвета, к которым в тон подобрала джемпер и пальто. Монохромный лук дополнили бархатные ботильоны. А вот ярким акцентом стала плетеная сумка голубого цвета Bottega Veneta.

«Холодной зимой будьте теплее друг к другу», — написала дочка артиста.

Поклонники заметили, что у Стеши уже была похожая сумка, но белого цвета. «Это другая модель», — пояснила модница. К слову, такая сумка стоит не малых денег — около 270 тысяч рублей. Многие фанаты оценила образ девушки. «Стеша, ты стиляга», «Стеша, ты очень стильная», «Хочется оказаться с тобой в одном кадре. Ты украшаешь все и всех, кто рядом», «Очень красивая сумка», — отреагировали на пост подписчики.

Смотрите также: