Воплощение изысканности: Лопырева предстала в платье-футляре в горох известного дизайнера

Модель решила похвастаться элегантным образом. Она проводит время с подругами, пока муж в отъезде.

Виктория Лопырева постоянно путешествует. Даже после рождения сына Марка Лео она не перестает регулярно посещать разные страны. В 2020 году, еще до карантина, девушка улетела в Дубай. После этого она успела пожить в Турции и вернуться в Арабские Эмираты.

А недавно модель прилетела в Майами, где когда-то с нетерпением ждала рождения первенца. А вот ее муж Игорь Булатов занят на работе, так как получил высокую должность, поэтому сопровождать ее не смог.

Но Виктория пока находит себе множество занятий, чтобы не скучать. Так на днях она посидела в кафе с подругами, а потом устроила шопинг. Очередной день модель провела, гуляя и наслаждаясь видами с высотного здания.

Девушка всегда любила наряжаться, поэтому даже для такого случая выбрала женственный образ. Лопырева позировала на фото в черном атласном платье-футляре в горох известно дизайнера Дианы Газарян. Наряд блондинка дополнила миниатюрной сумкой и белоснежными босоножками.

«Где есть воля, там есть и путь», — поделилась мыслями звезда.

Молодая мама получила множество комплиментов. Она не только поддержала тренд на принт в виде гороха, но и показала изящные ноги. «Очень элегантно», «Вам очень идет это платье», «Да, элитная красота!», «Сейчас редко увидишь девушку в таком образе», «Настоящая леди», «Люблю ваш стиль! Всегда со вкусом», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее в платьях в горох отметились Стеша Маликова и Ирина Пегова.

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