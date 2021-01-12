«Десертно-вкусный»: Федорова в костюме с лампасами и глянцевом бомбере восхитила стилиста

Оксана Федорова всегда имела эффектную внешность. И хоть она уже не обладает титулом «Мисс Вселенная», для поклонников женщина остается первой красавицей. В минувшем году она отметила 43-летие. При этом телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Более того, она умело подбирает себе наряды, стараясь избегать вульгарности. Так как брюнетка является мамой двоих детей, то обычно отдает предпочтение сдержанным образам.

Если на сцене и светских раутах Оксана появляется в длинных платьях, то в обычной жизни ей нравится сочетать спортивный стиль и кежуал. Недавно она насладилась отдыхом на горнолыжном курорте. Телеведущая предстала в монохромном наряде. Она сочетала матовый спортивный костюм с лампасами с дутым глянцевым пуховиком, который в тренде в этом сезоне. Поклонники восхитились тем, как ярко и стильно выглядит Федорова.

Для портала Teleprogramma.pro оценила лук знаменитости стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она отметила, что Оксана выбрала очень смелый цвет и не побоялась поиграть с фактурами.

«Хочешь бросить вызов — надень красное! Самый яркий, энергичный и эмоциональный цвет. Но многое зависит от оттенка, фактуры, фасона и цвета-партнера. Красный цвет на матовой фактуре придает образу роскошь, а на глянце — агрессию. Но что мы видим в образе Оксаны? У нее красная глянцевая дутая куртка спортивного стиля, а облегающий по фигурке спортивный красный костюм на матовой фактуре, т.е. все уравновешено. Нет более требовательного цвета, чем красный, особенно в портретной зоне. Оксана добавила белый цвет-партнер, шапочку, смягчив экспрессию и дерзость красного, перенастроив его на клубничное восприятие, поскольку красный в сочетании с белым ассоциируется с клубникой со сливками и из агрессивного переформатируется в десертно-вкусный. Однако в образе присутствуют черные аксессуары (перчатки и обувь), которые усиливают драму красного цвета. Но смягчает агрессию плавная линия дутой куртки и округлого носа обуви. Поэтому образ в целом смотрится очень ярким, эмоциональным, живым, энергичным и не агрессивным. Восприятие любого цвета зависит от целостного образа и нюансов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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