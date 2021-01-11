«Ну, стильная»: Яна Рудковская предстала в бархатном костюме и с сумкой-флягой Chanel

Яна Рудковская всегда стремилась к роскошной жизни. За годы работы продюсером она смогла добиться своей мечты. Также девушка уже давно живет в браке с Евгением Плющенко. Знаменитый фигурист любит дорогие машины, на которые не жалеет денег. А вот его жена готова спустить состояние на платья модных домов, сумки Louis Vuitton и другие фирменные вещи. В гардеробе звезды можно найти эксклюзивные экземпляры сумок и очков.

Ухаживает Яна не только за кожей, но и волосами. Она нашла хорошего мастера, который теперь следит за красотой ее локонов. После праздников жена Плющенко отправилась в гости к визажисту Ирине Митрошкиной. Она облачилась в бархатный костюм Dior синего цвета и дополнила его эксклюзивной сумкой-флягой Chanel из лимитированной коллекции. Такая сумка была у американской певицы Мэгги Роджерс на премии «Грэмми» год назад.

К слову, цена на такие сумки обычно очень высокая и начинается примерно от 500 тысяч рублей. Рудковская смогла впечатлить не только поклонников, но и друзей.

«Ну, стильная», — заявила Митрошкина. «Ну что за красота!» — присоединилась Ольга Бузова. «Шикарный костюм. И сумка суперская», «Красивая какая», «Круто, бархат снова в моде», «Как вам удается каждый раз выглядеть по-новому», «Крутой образ», — прокомментировали пост подписчики.

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