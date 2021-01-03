Обе в белом: Лиза Галкина оделась в одном стиле с Аллой Пугачевой для праздничного банкета

Примадонна устроила шумный праздник в честь наступления 2021 года. Она повеселилась с родными и друзьями.

Алла Пугачева славится своей гостеприимностью. Друзья часто хвалят ее блюда и теплую атмосферу дом. Не удивительно, что в этом году артистка снова собрала друзей в своем замке, чтобы отметить Новы год за большим столом. Она пригласила Иду Достман, Марину Юдашкину, Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой, а также других известных персон. Они собрались с гостиной, где был и телевизор, и елка, и стол с едой.

Для такого особенного дня Алла Борисовна выбрала монохромный образ. Она надела платье плиссе и болеро жемчужного цвета. Наряд в белых тонах дополнила сначала босоножками, а после прогулки сменила их на мягкие лоферы. В одном стиле с ней оделась дочка Лиза. Девочка на банкете резвилась в пышном белом платье с кружевом. Ее волосы были заплетены в косички и украшены заколкой. А брат малышки Гарри предстал в черном костюме с лампасами. Лишь Галкин предпочел более уютный образ с джемпером.

Пугачева считала бой курантов с двойняшками, а ночью она с радостью танцевала с гостями в своем струящемся платье. В праздничную ночь сел за фортепиано сын звезды. Гарри сыграл вместе с Николаевым. У них получился теплый, веселый и позитивный праздник.

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