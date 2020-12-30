«Модная альтернатива шубам»: певица Зара в дубленке карамельного цвета впечатлила стилиста

Артистка показала стильный образ во время прогулки. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева отметила, что девушка показала мягкость и женственность.

Певица Зара редко появляется на публике. Еще во времена участия в «Фабрике звезд» она восхищала своей красотой мужчин и женщин. Певице в этом году исполнилось 37 лет, но она смогла сохранить стройную фигуру и может похвастаться гладкой кожей без морщин. И это при том, что у артистки двое сыновей: десятилетний Даниил и восьмилетний Максим. Девушка успевает строить карьеру и воспитывать наследников.

На сцене Зара всегда появляется в роскошных образах. Она любит облачаться в пышные платья и силуэтные наряды со стразами. А вот в обычной жизни артистка предпочитает лаконичные аутфиты. Так накануне она похвасталась новым нарядом. Девушка облачилась в белые джинсы-дудочки и сливочный свитер. Певица также надела лофферы и удлиненную приталенную дубленку карамельного цвета. Этой зимой дубленки стали актуальны, поэтому многие звезды купили себе трендовый лук. Недавно похвасталась такой обновкой Ольга Бузова.

Поклонники восхитились образом Зары. «Вы везде и во всем хороши!», «Какая милашка!», «Дубленка роскошная», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Как только с модного пьедестала ушли шубы из натурального меха, громко заявили о себе дубленки. Они стали модной альтернативой меховым шубам. Поэтому зимний образ Зары модный, теплый и мягкий. Мягкий за счет фактур и теплого карамельного оттенка коричневого. Единственный недочет — это открытая щиколотка в сочетании с теплым закрытым верхом. В целом образ в полной гармонии как в комбинаторике, так и с персональным стилем Зары, ее мягкостью и женственностью», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также: