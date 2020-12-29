«Подчеркивает красоту ног»: Маликова в мини-платье с перьями и на шпильках восхитила дизайнера

Инна Маликова родилась в звездной семье. Ее брат сам Дмитрий Маликов, а отец Юрий Маликов. Теперь она руководит группой «Новые Самоцветы». К слову, девушка, как и другие члены ее семьи, не обделена красотой. Она обладает стройной фигурой и моложавым видом в 43 года. При этом певица любит подбирать себе женственные образы для прогулок и выступлений. за последние недели она показала несколько изысканных вечерних наряда.

Обычно Инна выбирает уютные аутфиты, если ей нужно много времени провести на улице. Для этого у нее есть плюшевая шуба молочного цвета. А вот накануне певица отправилась в гости к подруге. Она не удержалась и полакомилась фаст-фудом. При этом у нее также было шампанское. Маликова облачилась в черное мини-платье с перьями. Наряд дополнили босоножки на шпильке со стразами.

«Как говорит мой любимый брат, что бы еще такого съесть, чтоб похудеть. Актуальненько за три дня до Нового Года», — пошутила она.

Девушка получила комплименты от коллег и поклонников. Многие отметили, что такой красивой певицу еще не видели. А вот для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Такое забавное сочетание гламура и картошки-фри из „Макдональдса“, хотя на таких сочетаниях сейчас обычно и выезжают. Что касательно образа, конечно, он безумно классичен, безумно аристократичен. Нашей героине платье очень идет. Оно подчеркивает красоту ног и вообще ее красоту. В нашей стране перья присутствуют в коллекциях весна-лето. Страусиные перья это наша национальная история и они никогда не выйдут из моды у нас, наверное. Хотя перья экзотических птиц сейчас больше актуальны. Они так нежно и воздушно смотрятся, не удивительно, что женщины выбирают такую фактуру. Образ потрясающий, тут сочетание черного со стразами, такой стекольной полупрозрачной играющей фактурой. Поставим 12 из 10 за этот образ, очень нарядный, праздничный и даже новогодний», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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