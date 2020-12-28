«Грамотная подача оверсайза»: Нетребко в сливочном пуховике подчеркнула стройность ног

Оперная дива поддержала тренд на однотонные наряды. Стилист Лариса Тимиряева пришла в восторг от аутфита звезды.

Анна Нетребко всегда славилась своим чувством стиля. Артистка обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть стильно и женственно.

Накануне Анна отправилась гулять с семьей по заснеженному лесу. Еще недавно она носила дубленку, а теперь выбрала объемный пуховик оверсайз трендового сливочного цвета. Артистка дополнила его шапкой в тон и джинсами. Унты и вязаная сумка в одном стиле завершили монохромный образ. Примечательно, что недавно похожие луки показывали Анастасия Решетова и Инна Маликова. На этот раз Нетребко восхитила даже коллегу Хиблу Герзмаву.

«И я очень люблю, Анюта! Какая хорошка беленькая!» — заявила певица.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Белый монохромный образ зимой на фоне заснеженного леса — это полная гармония и целостное восприятие картинки. Анна похожа на Снегурочку, которая в курсе модных трендов. Очень грамотная подача стиля оверсайз. Объемная только одна вещь — пуховик. На контрасте с ним акцент переносится на стройные ноги. Стильная дутая шапочка в едином стиле с пуховиком. Сочетание сливочного оттенка белого цвета с карамельным оттенком аксессуаров сделали образ уютным, теплым и вкусным, а не холодным. Здорово! Придраться не к чему», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также: