Классика вечна: Виктория Бекхэм предложила брючный вариант для встречи Нового года

Многие звезды российского шоу-бизнеса уже определились, в чем будут встречать Новый год. Многие из них остановили свой выбор на черном цвете. О его популярности заявляют и мировые модельеры. Среди них — Виктория Бекхэм.

В ее новой коллекции можно найти как платья, так и костюмные варианты. Один из них она показала в своем Instagram. Это классические брюки с высокой посадкой и блуза из шифона с длинными объемными рукавами и большими манжетами. Тандем им составит удлиненный бант-галстук. Такой комплект обойдется модницам в 1380 фунтов стерлингов (почти 140 000 рублей).

Напомним, что ранее Бекхэм представила спортивную линию одежды, над которой работала совместно с Reebok.

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