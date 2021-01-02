«Стать стройнее одним махом»: секреты стильного гардероба Нетребко, Пугачевой и других звезд

После праздников порой ждут неприятные сюрпризы. Из-за салатов и других вкусных блюд, привычные и любимые наряды становятся малы. Однако в гардеробе могут быть вещи, которые всегда скроют изъяны фигуры. За минувшие года модные эксперты придумали десятки способов, как визуально сделать силуэт более стройным, создать талию и даже скрыть животик. Об этом для читателей портала Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Если вы, обладательница аппетитных форм, то и демонстрируйте себя вкусно, аппетитно, да и слово форма, уже говорит о ярко выраженной женственности, значит, еще и привлекательности. Не забываем о модных тенденциях, чтобы выглядеть современно, а значит молодо», — сразу отметила эксперт.

Звездные модницы

«Как красиво обрамить роскошную фигуру? Главное, никаких горизонтальных линий. Горизонтальная линия, как и линия горизонта — это статичная линия, которая разрезает пространство и раздвигает визуально границы вширь. Если имеет место отрезная талия, то пусть она будет завышена», — посоветовала Лариса.

Такой прием применяла не раз Светлана Пермякова. К примеру, для новогодней фотосессии с семьей она выбрала изумрудное платье в пол с завышенной талией и красивой линией декольте. Так она скрыла живот, сделав акцент на руках и вырезе.

«Стать стройнее одним махом можем лишь одним запахом. Запах создает диагональную лини, линию движения. Скорректировать животик поможет сочетание запаха с драпировкой», — также рассказала Тимиряева.

Платья на запах, которые также называют платья-халаты, очень популярны у знаменитостей. Так, Анфиса Чехова имеет в гардеробе несколько таких нарядов. У нее есть платье-жакет на запах. Ко всему прочему, у наряда видна вертикальная полоска, которая вытягивает силуэт.

Также Анфиса носит яркие платья по фигуре на запах длины миди. Так она показывает лишь тонкую часть ног, скрывая бедра и подчеркивает талию. Ко всему прочему, телеведущая с помощью наряда выделяет декольте.

«Вертикальные линии визуально вытянут силуэт и скорректируют фигуру. Например комбинезон. Он идеален для визуальной коррекции силуэта, особенно в сочетании с обувью на высоком каблуке, так как является самодостаточной вертикалью. Визуально удлинить ноги можно за счет завышенной талии и разрезов на штанинах», — добавила эксперт.

Так, Кети Топурия во время беременности скрывала животик, отдавая предпочтение нарядам свободного кроя, а также комбинезонам.

«Чтобы скрыть животик, выбирайте модели с запахом и драпировками. Есть еще один визуальный секрет для тех, у кого короткая шея. Выбирайте модель комбинезона-кюлоты с укороченной длиной штанин и с глубоким V — образным вырезом горловины. Визуальное восприятие происходит одновременно открытых участков тела: лица, шеи и лодыжек, и в сочетании со всем этим шея будет казаться значительно длиннее», — пояснила Лариса.

Крой кюлот любят Ирина Пегова. Она носила такие брюки с футболками и брюками. Также кюлоты есть в гардеробе Аллы Пугачевой, Марии Шараповой и других селебрити.

«Сейчас в моде различные разрезы. Смело применяйте их. Открывающая нога во время ходьбы в платье или юбке с запахом. Просто высокий разрез по ноге», — отметила Тимиряева.

Разрезы на платьях и юбках обожает Анна Седокова. Певица обладает пышными формами, поэтому так вытягивает силуэт и хвастается изящными щиколотками.

«Сейчас в моде анималистические принты. Змеиный принт под питона поможет сделать образ стройнее и трендовым. Вертикальные, неровные линии питона и его окрас помогут визуально вытянуть силуэт и добавить ему стройности, усилит этот эффект длина макси или как минимум — миди. А еще большего эффекта добавит высокий разрез по ноге», — призналась эксперт.

«У всех обладательниц пышных форм красивая зона декольте. Делайте на нее акцент. В этом поможет глубокий и широкий V-образный вырез горловины, эффект спущенного плеча», — добавила Лариса.

Не часто, но пользуется этой хитростью Ирина Пегова. Актриса можешь похвастаться пышным бюстом. При удобных случаях, она носит платья с глубоким вырезом.

«Стройности добавит лаконичный крой в одежде. Не перегружайте образ лишними деталями, у вас свои формы — этого достаточно», — подчеркнула эксперт.

В последние годы лаконичные образы носит Алла Пугачева. 71-летняя певица успешно скрывает живот, облачаясь в наряды с акцентом на щиколотки. Так на встрече с друзьями она надела блузку свободного кроя и широкие брюки. Туника с крупной вязкой стала изюминкой ее лука.

«Поможет добавить стройности модный монохром в одежде. А если к одежде добавить в цвет колготки и обувь, то эффект усилится», — добавила Тимиряева.

Алла Борисовна часто использует эту уловку. Монохромные наряды она составляет как для вечерних выходов в свет, так и для повседневных дел.

Вечером Алла Борисовна чаще всего носит черный цвет, а днем белый или пастельные тона. Так, однажды в гостях у Игоря Гуляева артистка предстала в белых укороченных джинсах, нежно-розовом джемпере оверсайз и кедах в тон.

«Визуально скорректировать силуэт можно разбив целостность пространства. Например надев платье и сверху жакет или кардиган, легкое пальто. Усилит эффект стройности, если платье будет с принтом, а верхняя одежда любого цвета из этого принта. Либо просто платье одного цвета, а верхняя одежда другого. Акцент в цвете или принте на платье заберет на себя внимание, а поскольку оно демонстрируется частично под прикрытием верхней одежды, то и восприятие фигуры будет частичное», — рассказала Лариса.

В этом сезоне носить платья с жакетами даже стало трендом. Примером может послужить Алла Пугачева, которая для вечеринки надела черное платье и поверх удлиненный жакет в тон. Даже колготки и босоножки она выбрала того же цвета. Жакет она не застегнула, создав заветную вертикальную линию, которая сделала ее стройнее.

«Эффекта разбитого пространства можно добиться сочетанием одновременно вертикальной и диагональной полоски. Можно даже просто надеть сумочку на длинном ремне по диагонали. Это тоже разобьет пространство и добавит движения. Стройность не худоба — это гармония в пропорциях», — дала совет эксперт.

Этот прием знает Анна Нетребко. Оперную диву давно считают иконой стиля. Певица признается, что не занимается спортом и любит поесть, поэтому даже не думает о похудении. При этом поклонники не раз восхищались тем, как она выглядит. У звезды целая коллекция сумок. Она часто носит их через плечо.

«Если весь объем сосредоточен в верхней части силуэта, то уравновесьте фигуру А-силуэтом снизу, в сочетании с V-образным вырезом горловины, тем самым приблизив себя к силуэту песочные часы. Когда фигура увеличилась в ширь, то ее нужно вытянуть вверх для сохранения пропорциональности. В этом поможет обувь на высоком каблуке. Не обязательно шпилька. Сейчас в моде устойчивый каблук в сочетании с платформой. И сверху можно добавить высокий головной убор», — добавила Лариса.

«Помните: нет неправильного тела — есть неправильная одежда! Добавлю, что с делать фигуру стройнее поможет асимметрия в крое, поскольку она создает диагональную линию движения и разбивает пространство», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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