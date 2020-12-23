«С акцентом на длинные ноги»: Каменских в канареечном платье с перьями появилась на публике

Настя Каменских уже давно счастлива в отношения с Потапом. Они скрывали свой роман, но год назад сыграли пышную свадьбу в Киеве. Раньше они выступали в дуэте, а теперь девушка строит сольную карьеру. Возлюбленный во всем помогает своей избраннице. К слову, поклонники были уверены, что артистка захочет сразу завести ребенка, но пока она не спешит становиться мамой. Более того, она следит за фигурой и регулярно устраивает пробежки.

Если летом Настя предпочитала отдыхать, то теперь у нее началась череда съемок. Недавно она посетила премию в сверкающем платье по фигуре. А накануне певица снялась в новом выпуске шоу The Masked Singer Ukraine. Артистка выбрала яркий образ для появления на публике. Она предстала в бархатном платье-халате в пол с перьями. Наряд канареечного цвета подчеркнул ее талию, а также позволил показать изящные плечи и стройные ноги. Она собрала волосы в низкий пучок и дополнила лук открытыми босоножками.

«Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь — это что-то фантастическое!» — поделилась звезда.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд стилист Марина Корабель.

«Элегантное и в то же время неординарное платье в благородном желтом оттенке с акцентом на красивые длинные ноги Анастасии и женственные плечи, отлично сочетается само с собой. Это значит, что с таким самодостаточным платьем все остальное должно быть спокойным. И мне здесь нравится все от макияжа и укладки до утонченных аксессуаров. Все отлично. И в таком женственном и стильном образе вполне себе можно отправится на новогоднюю вечернику и собирать восхищение взгляды окружающих», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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