49-летняя Лера Кудрявцева в платье-футляре с глубоким вырезом появилась на работе

Лера Кудрявцева признавалась, что сама ведет домашнее хозяйство. В загородном доме телеведущей редко бывают посторонние. Там она живет с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Марией. В гости к ней приезжает сын Жан с ее внуком Львом. Но в декабре знаменитость едва находит время на отдых. При этом она рада тому, что может увидеться с друзьями на работе. Так, блондинка вела «Песню года» вместе с Сергеем Лазаревым, который раньше был ее бойфрендом, а теперь стал хорошим другом.

Минувшие выходные Лера провела на съемках телепередач. Она сменила два брючных наряда. Каждый раз девушка стремится подчеркнуть достоинства фигуры. 21 декабря телеведущая поделилась кадрами, снятыми за кулисами. Она готовилась выйти на съемочную площадку. При этом Кудрявцева покрасовалась в темно-синем платье-футляре с глубоким вырезом и золотыми пуговицами. Белая вставка выглядела, словно блузка.

«Входим в эру Водолея. Очень серьезный день. Будьте просто спокойны и внимательны», — посоветовала звезда.

Некоторые поклонники отметили, что блондинка постройнела. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. «Какая хорошенькая», «Фигурка прекрасная», «Как насмотреться», «От вас можно и гороскоп послушать», «Нравится платье, такая вы в нем куколка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

К слову, дома у Леры уже стоит елка, которую ей нарядила актриса Елена Ксенофонтова. А вот накануне телеведущая смогла покататься дочку на санках. Каждую свободную минуту она посвящает наследнице.

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