«Вульгарно»: стилист раскритиковала Савельеву в кожаных брюках и расстегнутом молочном боди

Саша Савельева год назад стала мамой. Теперь она уже не выступает с группой «Фабрика», но при этом строит сольную карьеру и играет на флейте. Девушка старается большую часть времени проводить с семьей. Певица заботиться о сыне Леоне вместе с мужем Кириллом Сафоновым. Она не скрывает, что даже во время прогулок с мальчиком занимается спортом. Артистка старается держать себя в форме после родов.

Часто Саша участвует в фотосессиях, а вот в телепередачах она почти не снимается. Однако на днях она стала одной из гостей шоу «Угадай мелодию». Девушка появилась в студии в кожаных широких брюках карамельного цвета и молочном боди, которое оставила расстегнутым. Наряд с вырезами по бокам подчеркнул ее стройную фигуру, но смотрелся необычно, так как боди Савельева не стала заправлять в брюки.

Компанию ей составила Наталья Подольская, которая недавно стала мамой во второй раз. Она предпочла надеть белую рубашку и юбку из пайеток длины миди. Девушки не только сыграли в игру, но и пообщались с ведущим Валдисом Пельшем.

Поклонники рады были видеть артисток. При этом наряд Саши многих изумил.

«Почему так не уважительно к людям то? Без штанов уж вышла бы. Ну вы же вроде не гламур. Срам», «Красотка! Брюки огонь, а вот топ все-таки слишком креативный крой», «Не знают чем зацепить, ну уже не 20 лет», «Такая шикарная девушка, вы прекрасны!!! Наряд, извините, вас портит», — прокомментировали пост подписчики.

Со многими оказалась солидарна эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер-стилист, Ольга Трофимова.

«Сейчас вообще всеохватывающий тренд на боди. Любили также спускать лямки сильно низко на бедра, чтобы просматривалась косточка. Специально создавался эффект с демонстрацией наряда. То, что сейчас тренд на выпуск — это смело, откровенно. Не могу сказать, что достойно взрослой девушки, имеющей ребенка. Особенно на телевидении в программе, у которой, тем более, большой охват. Брюки хороши, боди — хорошо, но было бы для Саши уместнее все-таки его заправить. Не поняла эту фишку. Не знаю, кто ей отчаянный такой шаг посоветовал в образе, но нужно понимать уместность. При этом у брюк красивый цвет, они из актуальной эко-кожи. А вот боди красивое, но на выпуск — вульгарно и даже позорно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

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