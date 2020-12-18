«Вся такая в белом»: Стеша Маликова покрасовалась в невесомом платье с юбкой в горох

Дмитрий Маликов недавно опубликовал фото со своей дочкой Стефанией. Певец намекнул, что выглядит молодо даже рядом с 20-летней наследницей. Он не скрывает, что гордится девушкой, так как она учится в МГИМО и не так давно стала заниматься своим бизнесом. Во время карантина Стеша не только помогала родителям приглядывать за двухлетним братом Марком, но и выпустила коллекцию летней одежды для девушек.

А теперь наследница артиста уже открыла свой шоурум и создает сезонные наряды. Она осенью представила плюшевые куртки-рубашки и брючные костюмы. Теперь девушка радует своих поклонниц новогодними нарядами. 17 декабря она поделилась кадрами из новой фотосессии. Стеша примерила образ из новой коллекции. Стеша облачилась в белоснежное невесомое платье из фатина. Наряд с юбкой-солнце из полупрозрачной ткани в горох, подчернуло талию девушки. Казалось, что платье соткано из снежинок.

Лук девушка дополнила серебристыми туфлями-лодоками, а также сделала прическу с локонами. «Вся такая в белом», — отметила она. Для любительниц изысканности, дочка Маликова предложила на Новый год черное платье с пайетками и атласной юбкой.

«Моя ювелирная работа», — похвасталась студентка.

Она поделилась, что скоро также выпустить шубы из искусственного меха и свитера из мериносовой шерсти, а также создаст идеальные джинсы.

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