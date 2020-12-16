«Образ выбран удачно»: 52-летняя Валерия в алом платье с перьями пришла на шоу с Киркоровым

Певица выбрала яркий образ для съемок новогоднего выпуска шоу «Маска». Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Эллам Маковей отметила, что жена Иосифа Пригожина удачно подала себя.

Валерия в этом году отметила 52-летие. Многие поклонники поражаются тому, как молодо выглядит певица, а также восхищаются ее стройной фигурой. Артистка не скрывает, что занимается спортом, а также следит за питанием. Порой она приобщает к здоровому образу жизни мужа Иосифа Пригожина. После отпуска в Дубае звезда с головой ушла в работу. Валерия активно снимается в новогодних концертах и передачах.

На днях Валерия предстала на «Золотом граммофоне» в платье-бюстье в пол персикового цвета. Она произвела впечатление на публику. А вот для съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» певица предпочла более броский образ.

Она предстала в атласном платье алого цвета с перьями и блестящим поясом. Прозрачные ботильоны на шпильке дополнили ее лук. Артистка также обновила прическу и сделала макияж с блестящими тенями.

На съемках Валерия встретила Филиппа Киркорова, а также Регину Тодоренко, которая облачилась в изумрудном мини-платье.

«Какое же это крутое шоу, а наши эмоции были еще круче! Не пропустите в новогоднюю ночь на канале НТВ», — отметила артистка.

Поклонники разделились на два лагеря. Многим понравился новый образ певицы, но некоторые посчитали, что такой яркий наряд не подходит артистке.

«Стрижка бомбическая! Очень идет вам, Валерия», «Очень идет такая прическа! Просто шик», «Валерия, ну реально лет на 35-40 выглядит, да еще и стройная такая», «Блестки и перья в 50 лет — лишнее», — прокомментировали пост подписчики.

Для портала Teleprogramma.pro оценила лук звезды стилист Элла Маковей.

«Для съемок новогодней телепрограммы Валерия выбрала алое атласное платье, украшенное перьями. Яркий образ дополняют крупная бижутерия и смелый макияж. В образе Валерии остроумно коррелируются детали. Короткая градуированная стрижка и объемная отделка на рукавах, серьги и тени на веках. Длинное вечернее платье актуального силуэта, акцент на талии с помощью оригинального контрастного ремня. Для праздника образ выбран удачно. Певица выглядит ярко и смело. Она в прекрасной форме, что и не стесняется показать», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.