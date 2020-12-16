«Никакого красного, даже на ногтях»: Бородина рассказала, в каком цвете встречать Новый год

Ксения Бородина следит за трендами. Девушка любит покупать дорогие наряды. Она с радостью тратит сотни тысяч рублей на обновки люксовых брендов. Недавно телеведущая порадовала себя шубой их натурального меха, а дома девушке нравится ходить в хлопковых пижмах или трикотажных костюмах пастельных оттенков. А вот на работе стилисты подбирают знаменитости женственные и актуальные образы.

Недавно Ксения примерила пышные платья для новогодней фотосессии с дочками: Теоной и Марусей. Тогда телеведущая покрасовалась в нарядах лавандового цвета, а также нежно-розового. К слову, она уже украсила особняк в предстоящим праздникам. теперь девушка решила выбрать платье для Нового года и начала с того, что узнала об актуальных цветах.

«Говорят никакого красного, даже на ногтях. Советы в чем отмечать: белый; все оттенки серого, от пепельного до графитового; вся гамма коричневого, от песочного до шоколадного; зеленая палитра, которая идеально сочетается как с холодными серыми, так и с теплыми коричневыми тонами; голубые оттенки (как дополнение к белому); оттенки с эффектом „металлик“….», — поделилась звезда.

Также Бородина озабочена тем, какие блюда должны быть на столе. Девушка выяснила, что в год Белого Метталического быка нельзя готовить говядину и ставить нарезку с мясом, бычьим языком. Для телеведущей это стало проблемой, так как свинину она не ест. «Какая разница в чем встречать-то? Главное, чтобы тебе нравилось!»,

«Я не знаю вообще с чего взяли чепуху про быка? У них черно-белое зрение, а реагируют они на движение», «Что угодно готова на себя нацепить и приготовить, только 2021 был не такой как 2020», «Я хочу красные ногти и заказала красное платье», — прокомментировали пост подписчики.

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