«Блистать по полной»: Саша Савельева в «золотом» комбинезоне с пайетками восхитила стилиста

Саша Савельева всегда обладала эффектной внешностью. Она никогда не была обделена вниманием мужчин. Однако сердце певицы завоевал актер Кирилл Сафонов. В этом году они отпраздновали 10-летие совместной жизни. А в 2019 году девушка подарила избранницу сына Леона. Мальчика пара скрывает от публики. При этом артистка порой хвастает достижениями наследника. Сама она не скрывает, что активно старается вернуться в форму после родов.
Девушка занимается спортом во время прогулок с ребенком, а также дома в постели. Саша даже возобновила тренировки по танцам на пилоне. Не удивительно, что ей захотелось принять участие в красивой фотосессии. Она облачилась в золотой комбинезон из пайеток с широкими рукавами и акцентом на талию. Артистка приняла участие в фотосессии. Она позировала в кабриолете, а свой образ дополнила ободком с пером и ярким макияжем в стиле ретро.
«Как вы готовитесь к наступающему Новому году?» — спросила звезда поклонников.
Многие признались, что ищут наряды для главной ночи в году. Образ девушки им приглянулся. «Красавица! Манящая!», «Какая нереальная», «Роскошный лук», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила броский аутфит певицы стилист Марина Корабель.
«Такой яркий и в то же время современный и уместный образ для празднования Нового года! Золотистый комбинезон, можно было оставить как акцентную вещь, но здесь еще добавлен головной аксессуар в стиле „Гэтсби“ и яркие губы. Ну а почему бы и нет, ведь Новый год и когда, как не сейчас, блистать по полной!» — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста в учебно-эстетическом центре Estetista.
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