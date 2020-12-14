«Блистать по полной»: Саша Савельева в «золотом» комбинезоне с пайетками восхитила стилиста

Певица примерила образ в стиле ретро. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Марина Корабель призналась, что такой наряд подойдет для празднования Нового года.

Саша Савельева всегда обладала эффектной внешностью. Она никогда не была обделена вниманием мужчин. Однако сердце певицы завоевал актер Кирилл Сафонов. В этом году они отпраздновали 10-летие совместной жизни. А в 2019 году девушка подарила избранницу сына Леона. Мальчика пара скрывает от публики. При этом артистка порой хвастает достижениями наследника. Сама она не скрывает, что активно старается вернуться в форму после родов.

Девушка занимается спортом во время прогулок с ребенком, а также дома в постели. Саша даже возобновила тренировки по танцам на пилоне. Не удивительно, что ей захотелось принять участие в красивой фотосессии. Она облачилась в золотой комбинезон из пайеток с широкими рукавами и акцентом на талию. Артистка приняла участие в фотосессии. Она позировала в кабриолете, а свой образ дополнила ободком с пером и ярким макияжем в стиле ретро.

«Как вы готовитесь к наступающему Новому году?» — спросила звезда поклонников.

Многие признались, что ищут наряды для главной ночи в году. Образ девушки им приглянулся. «Красавица! Манящая!», «Какая нереальная», «Роскошный лук», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила броский аутфит певицы стилист Марина Корабель.

«Такой яркий и в то же время современный и уместный образ для празднования Нового года! Золотистый комбинезон, можно было оставить как акцентную вещь, но здесь еще добавлен головной аксессуар в стиле „Гэтсби“ и яркие губы. Ну а почему бы и нет, ведь Новый год и когда, как не сейчас, блистать по полной!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста в учебно-эстетическом центре Estetista.

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