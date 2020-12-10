«Очень идет»: Настя Каменских в алых ботфортах и джинсовой куртке-рубашке впечатлила стилиста

Настя Каменских раньше выступала в дуэте с Потапом, а теперь строит сольную карьеру. При этом девушка вышла замуж за своего коллегу в 2019 году. Поклонники были рады, что их догадки были верны, так как свой роман артисты скрывали долгие годы. Примечательно, что артистка даже после свадьбы не перестала выбирать женственные и порой смелые образы для появления на публике.

Если для пробежек и прогулок Настя чаще всего выбирает комбинезоны, а в рестораны ходит в платьях, то на днях она устроила съемку, для которой выбрала максимально женственный лук. Девушка облачилась в черное платье-худи с курткой-рубашкой из денима. Наряд певицы дополнили колготки и яркие красные ботфорты на шпильке. Каменских позировала и танцевала в дерзком образе. Артистка отметила, что у нее такое заводное настроение.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певицы. Многие признались, что такие наряды идеально смотрятся на Насте. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценил стилист Руслан Громов. Он согласился с поклонниками и отметил, что хотел бы видеть подобные образы чаще на отечественных исполнителях.

«Образ я бы назвал музыкальным. В этом аутфите проглядываются как минимум 3 разных стиля: панк-рок, хип-хоп, и спорт-шик. Последнее время Настя Каменских редко радует поклонников подобными луками, хотя они ей очень идут. Красные сапоги-чулки в сочетании со спортивной футболкой — это спорт-шик, джинсовая куртка в стиле оверсайз подходит под стиль хип-хоп, а куртка в сочетании с колготками в сетку и хаотичной укладкой уже можно назвать панк-роком. В целом, мне образ нравится, и я бы хотел видеть подобные луки гораздо чаще у представительниц русского шоу-бизнеса», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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