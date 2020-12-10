«Получила кучу комплиментов»: Боня похвасталась мерцающим платьем на запах с разрезом

Светская львица вышла в свет в наряде, которое идеально маскирует живот. Девушка отметила, что привлекла к себе много внимания в Дубае.

Виктория Боня в свое время прославилась, когда стала участницей «Дома-2». После проекта она смогла стать телеведущей, моделью и развить свой бизнес. Девушка выпускает джинсы собственного бренда и готовится представить свои помады. Она живет в Монако с дочкой Анджелиной. В одном из интервью светская львица призналась, что хорошо зарабатывает. Только онлайн-курсы приносят ей от 50 до 200 тысяч долларов.

Не удивительно, что свой день рождения Боня сначала отпраздновала в Дубае, а потом закатила роскошную вечеринку в Москве. На днях светская львица вернулась в ОАЭ. Она решила приобрести красивый загар и насладиться красивыми видами. Накануне девушка отправилась в фешенебельный ресторан, надев мерцающее платье на тонких бретельках.

«А я сегодня платье надела, не поленилась. Оно такое красивое», — призналась звезда.

На следующий день Виктория показала наряд в полный рост. Платье оказалось с разрезом и на запах. Такой фасон, по мнению стилистов, идеально маскирует недостатки фигуры или небольшой живот. Девушка, в свою очередь, покрасовалась на камеру, показав декольте и талию.

«Безумно женственные наряды, подчеркивающие формы. Получила вчера кучу комплиментов», — призналась светская львица.

Поклонники отметили, что такой наряд подойдет для Нового года. Многие тоже оценили красоту образа и признались, что такой наряд идеально смотрится на фигуре Бони, которая старается не худеть, а делать формы более рельефными, посещая спортзал.

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