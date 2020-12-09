«Такое уютное»: Миддлтон в алом пальто и в сапогах на шпильке вышла в свет с принцем Уильямом

Эксперт в области моды Сергей Никулин оценил образ герцогини Кембриджской. Он признался, что девушке идут рождественские цвета, но наряд к трендам не относится.

Кейт Миддлтон длительное время не появлялась на публике, когда началась пандемия коронавируса. Вместе с мужем принцем Уильямом и детьми она перебралась в особняк, где провела несколько месяцев. Супруги при этом решали все королевские дела дистанционно. Уже летом герцогиня Кембриджская стала ездить на встречи, где представала в модных нарядах, но чаще всего выбирала образы, в которых ее уже видели. Так как год был сложным, девушка предпочла сэкономить на одежде.

больше по теме Кейт Миддлтон в длинном пальто ультрамаринового цвета и брюках клеш приехала в Йоркшир Герцогиня и герцог Кембриджские отправились в трехдневный тур.

В декабре Миддлтон и принц Уильям уехали в трехдневный тур по Великобритании. Кэтрин каждый раз представала на публике в элегантных пальто, выбирая оттенки, которые ассоциируются с приближающимся рождеством — синий, зеленый, красный. Каждый раз девушка облачалась в наряды любимого дизайнера Alexander McQueen. Так, если в Йоркшире герцогиня Кембриджская предстала в изумрудном пальто, то в Кардифф, Уэльс она приехала уже в алом пальто миди, которое дополнила клетчатым шарфом и черными сапогами на шпильке.

Этот наряд Миддлтон уже не раз надевала. Однако девушка редко позволяет себе высокие каблуки, поэтому поклонники пришли в восторг от ее элегантного образа, который визуально вытянул ее силуэт. «Как всегда выглядит чудесно», «Мне очень нравятся пальто Кейт! Она всегда выглядит элегантно», — стали писать пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценил дизайнер Сергей Никулин.

«Начнем с того, что это английская семья и у них немного другие истории, которые к трендам и подиумной моде мы отнести не можем. У них есть определенный регламент в одежде. Если разбирать образ, то он получился такой рождественский. Клетка-шотландка, шарф и красное пальто — в принципе, нашей героине идет. Такое уютное пальто. Приятный образ! В трендовую историю вписать это сложно. У членов королевской семьи определенная стилистика в одежде», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой, окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках.

Смотрите также: