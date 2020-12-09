«Одержима этой красивой пижамой»: Бекхэм позировала в новинке своего бренда

Недавно Виктория Бекхэм вместе с Reebok представила новую коллекцию спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Отличительной ее особенностью стала цветовая гамма. Все продукты представлены только в четырех цветах. На этом дизайнер не остановилась. Теперь она добавила в свою новую коллекцию сезона осень-зима и домашнюю одежду: халаты и пижамы в крупную полоску. В своем Instagram Виктория позировала в новом наряде.

«Одержима этой красивой пижамой», — написала Бекхэм.

Цена вещи на официальном сайте Бекхэм составляет 220 фунтов стерлингов (почти 22 000 рублей). Еще 20 фунтов (около 2 000 рублей) будет стоит вышивка с инициалами владелицы. Эта акция, по словам Виктории, продлится всего неделю.

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