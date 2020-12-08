«Слишком похудела»: Кудрявцева в белом жакете миди и брюках клеш разочаровала стилиста

Телеведущая выбрала необычный образ для съемок, но модный эксперт Элла Маковей нашла в нем недостатки.

Лера Кудрявцева в этом году отметила 49-летие. Она не скрывает, что старется следить за фигурой, но при этом девушка часто готовит и порой не ограничивает себя в еде. Во время карантина телеведущая поправилась. Тогда она стала носить одежду оверсайз, чтобы скрыть изъяны фигуры. Но с того времени блондинка успела позаниматься спортом с мужем Игорем Макаровым, а также несколько раз съездила на море.

больше по теме Лера Кудрявцева в зауженных брюках и жакете графитового цвета появилась на съемочной площадке Телеведущая участвует в новом проекте. Скоро зрители увидят ее в комедии.

На днях Лера показала, что находится в отличной форме, выбрав силуэтное платье в пол для «Песни года». Девушка выглядела безупречно и получила комплименты от Сергея Лазарева, который вместе с ней вел мероприятие. А на днях телеведущая стала сниматься в кино. Она призналась, что скоро зрители увидят ее в комедии, но название фильма не рассекретила. На съемочной площадке она отметилась в эффектном костюме с брюками клеш и белоснежным жакетом длины миди.

Кудрявцева снималась в ночном клубе. Поклонники были заинтригованы тем, какая роль ей досталась. При этом ее образ многих привел в восторг. А для портала Teleprogramma.pro лук знаменитости оценила стилист Элла Маковей.

«Для съемок Лера выбрала белый брючный костюм с однобортным long-line-jacket — жакетом длиной миди. Такой костюм выглядит изящно, подчеркивает статус мероприятия и привлекает внимание. Черный контрастный топ коррелирует с декоративными деталями блейзера и, возможно, с обувью, которую мы не видим из-за супер-длины брюк. У этого костюма только один недостаток — посадка. Приталенные модели жакетов должны выглядеть как влитые. В качестве эталона можно посмотреть коллекции Alexander Mc Queen, чтобы понять, как должен сидеть идеальный жакет. Линия плеча, рельефы, длина рукава — в образе Леры создается ощущение случайного выбора не по размеру. Возможно, ведущая слишком похудела. Но из-за этого образ буквально „сыплется“», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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