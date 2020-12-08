«Несколько новогодних луков»: Анфиса Чехова примерила платья на запах и юбки-футляры

Телеведущая решила показать поклонникам, в чем можно отметить Новый год.

Анфиса Чехова относится к той категории женщин, которые прекрасно выглядят, хоть и не обладают модельными параметрами. Девушка прославилась, когда стала вести передачу на телевидении. Благодаря нестандартной фигуре она сразу запомнилась зрителям. Более того, у обаятельной брюнетки появилась армия поклонников. Мужчины регулярно одаривают ее комплиментами. А в этом году уже во второй раз она стала ведущей шоу «Модель XL», где не раз показывала женственные образы.

Чехова недавно вернулась из отпуска. Она провела время с подругой на Мальдивах. Теперь девушка окунулась в привычную суету большого города и начала готовиться к приближающимся праздникам. Так как многие часто просят у нее советы касательно стиля, то телеведущая решила заранее показать пять актуальных и стильных образов для женщин с формами. Она покрасовалась в нарядах, которые предложила надеть на Новый год.

Для начала Анфиса примерила блузку изумрудного цвета с кожаной юбкой с разрезом. Лаковые туфли-лодочки и трендовая сумка Bottega Veneta дополнили ее аутфит.

Затем у елки девушка станцевала в бархатном синем платье по фигуре. Лакончиный наряд украсила брошка в виде булавки, а также крупные серьги с бриллиантами.

Также Чехова примерила алое платье-футляр на запах без принта и декора. На плечо она надела сумку Bottega Veneta нежного кремового цвета.

Телеведущая обладает осиной талией и широкими бедрами. Свою фигуру «песочные часы» она подчеркнула, надев кожаную юбку-карандаш с разрезом и черную облегающую блузку.

Напоследок Анфиса надела фиолетовое платье на запах, которое идеально смотрелось на ее формах.

«В чем праздновать Новый год? Да и вообще как его встречать и с кем? Дома? Или в жарких странах, в тех редких, которые сейчас открыты? Мы надеемся на лучшее и приготовили для вас несколько новогодних луков. На случай, если все сложится и празднование будет!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образами девушки. При этом многие отметили, что отмечать год Белого Металлического Быка в красном нельзя.

«Вы очень похудели…», «Платья супер. У меня фигура как у вас (песочные часы) и я подсматриваю у вас луки», «Черная юбка — огонь! Здесь в Италии каждый год встречают традиционно в черном. Иногда приправляя красным», «В зеленом, черном, белом, но ни в коем случае ни в красном», «В красном нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

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