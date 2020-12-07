Мама в черном, а дочка — в розовом: Алла Пугачева и Лиза Галкина предстали дома в стильных костюмах

Алла Пугачева недавно отметила годовщину отношений с Максимом Галкиным. Пара вместе больше 19 лет. Поклонники восхищаются тем, как они поддерживают друг друга. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши теперь ходят в школу, поэтому утро в замке начинается рано, а вот вечером дети находят себе разные занятия, зачастую увлекая и своих родителей. Так на минувших выходных Гарри покатался на картонке с горки, а его сестра сыграла на пианино для папы.

Поклонники давно заметили, что Лиза любит не только музыку, но и моду. Девочка сама себе выбирает наряды и порой одевается под стать маме. 7 декабря Галкин снял, как дети проводят вечер. Они смастерили призрак и напугали папу, а затем и маму. Дочка Примадонны предстала в костюме розового цвета и с цветочным принтом. Когда малыши пришли в комнату к маме, то Алла Борисовна сидела в кресле. Она была облачена в черный трикотажный костюм и белые носки. 71-летнюю певицу так напугали, что она кинула тряпку в мужа.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она стильная даже дома, как и ее маленькая дочка. «Н у что за артисты», «Алла Борисовна такая красивая», «Приятно, когда дома ходят не в халате с пятнами», «Пугачева такая стройная», «Лиза — прелесть, кокетка», «Такая очаровательные дети», «Алла вообще не стареет», «Лиза вся в маму, такая милаха», «Алла опять что-то стильное надела», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, такие костюмы в тренде в этом сезоне. Теплые наряды уже приобрели Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие звезды.

Смотрите также: