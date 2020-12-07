Платье-рубашка с рюшами: Виктория Бекхэм предложила вариант для встречи Нового года

Недавно Виктория Бекхэм вместе с Reebok представила новую коллекцию спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Примечательно, что состоит она только из четырех цветов — черного, бордового, алого и бежевого. Но спорт спортом, а до Нового года остается все меньше времени, поэтому дизайнер решила показать в своем Instagram еще один вариант вечернего наряда.

Виктория позировала в платье-рубашке алого цвета. Воротник в стиле «Питер Пен» и рукава наряда украшают мелкие рюши, а также декоративный черный бантик. Легкости и торжественности платью придает материал — оно сшито из шелка. Цена платья составляет 1 490 фунтов стерлингов (почти 146 000 рублей).

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Напомним, ранее Бекхэм представляла коллекцию уютных теплых свитеров и худи для работы из дома. Трендовыми джемперами в этом сезоне считаются те, у которых есть расклешенные длинные рукава.

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