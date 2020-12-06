«Роскошное»: Лера Кудрявцева появилась на премии «Песня года» в черном «платье-рыбке»

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева предстала в длинном полупрозрачном черном наряде на съемках премии «Песня года — 2020». Фотографии своего платья знаменитость разместила у себя на странице.

Отметим, что ежегодную российскую музыкальную премию в этом году Кудрявцева вела вместе со своим другом и бывшим бойфрендом — певцом Сергеем Лазаревым.

Несмотря на то, что зрители смогут увидеть церемонию только в первых числах января следующего года, телеведущая похвасталась своим модным образом уже сейчас. Платье сидело точно по фигуре Кудрявцевой, книзу оно чуть расширялось. Тем самым создавался эффект «рыбьего хвоста». Именно поэтому фасон такого наряда называют «рыбкой». Примечательно, что платье было выполнено в сдержанных тонах, однако от него буквально шло сияние. Все это благодаря многочисленным пайеткам и стразам. Также платье украшали тонкие струящиеся перья на подоле.

«На мне роскошное платье», — отметила Кудрявцева.

Поклонники знаменитости тоже не могли налюбоваться модным выбором кумира:

«Не только платье, но и фигура роскошная!», «Звезда! В Голливуд, срочно!», «Какая красивая женщина».

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