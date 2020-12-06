«Очень скоро»: Стефания Маликова готова к запуску продаж своей новогодней коллекции платьев

Начинающая бизнес-леди Стефания Маликова рассекретила дату старта продаж своей новогодней коллекции. Также Стеша показала некоторые варианты нарядов собственного бренда для новогодней ночи. Девушка опубликовала на своей странице в сети несколько фотографий у праздничной елки.

Примечательно, что елка находилась в офисе Маликовой. Стефания позировала с шарами в виде аббревиатуры ее компании. Напомним, что дочь Дмитрия Маликова еще весной решила заняться дизайном и пошивом одежды. Предметом своей творческой деятельности Стеша выбрала платья и другие наряды для девушек.

К презентации новогодней коллекции Стеша готовилась давно. Еще в начале осени она выбирала фактуры, расцветки и фасоны будущих нарядов. И вот теперь за спиной Маликовой висит целая палитра разных платьев.

«Скоро-скоро, очень скоро», — написала Стеша в своем микроблоге.

Стоит отметить, что знаменитость даже в повседневной жизни старается выбирать стильные и трендовые вещи. Так, в этот раз она облачилась в молочный свитер с воротником-стойкой и крупной вязкой.

«Я и елка, я у елки, я под елкой, я за елкой, вместо елки тоже я. С наступающим, друзья!», — поздравила поклонников с приближающимися праздниками Стефания.

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